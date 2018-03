Configurer un client NFS sous CentOS 7

Dans notre précédent article, nous avons décrit la mise en place d’un serveur NFS comme première brique logicielle dans la configuration d’un réseau local avec des profils itinérants et une authentification centralisée. Passons maintenant à la deuxième brique, le montage des partages NFS sur les postes clients.

Prérequis

Le serveur et les postes clients doivent impérativement être synchronisés via NTP, faute de quoi on peut s’attendre à toute une série de dysfonctionnements bizarres.

# ntpq -p remote refid st t when poll reach delay offset jitter =================================================================== *amandine.microl 95.81.173.155 3 u 24 64 377 0.134 -86.943 144.533 LOCAL(0) .LOCL. 10 l 31 64 377 0.000 0.000 0.000

Même si ce n’est pas strictement nécessaire, c’est une bonne idée de démarrer les clients en mode console par défaut, le temps de tout mettre en place.

# systemctl set-default multi-user.target

Installation

Installer la panoplie d’outils NFS et leurs dépendances.

# yum install nfs-utils

Configuration

Renseigner le domaine local dans /etc/idmapd.conf :

[General] #Verbosity = 0 # The following should be set to the local NFSv4 domain name # The default is the host's DNS domain name. Domain = microlinux.lan

Gestion

Activer et démarrer le service RPC.

# systemctl enable rpcbind # systemctl start rpcbind

Montage manuel des partages NFS

Vérifier si le point de montage /home est bien vide.

# ls /home

Monter le partage NFS à la main.

# mount -t nfs amandine.microlinux.lan:/home /home

L’option -t nfs n’est pas strictement nécessaire. La commande mount comprendra qu’il s’agit d’un partage NFS.

Le nom d'hôte du serveur ( amandine ) peut très bien être invoqué sans le nom de domaine ( microlinux.lan ).

La syntaxe suivante est donc parfaitement valable.

# mount amandine:/home /home

Montage persistant des partages NFS

Vérifier le contenu de /home . Une fois que tout semble correct, on peut rendre le partage persistant en l’inscrivant dans /etc/fstab comme ceci.

amandine.microlinux.lan:/home /home nfs defaults,_netdev 0 0

L’option _netdev indique au système qu’il s’agit d’un disque réseau et qu’il doit au moins attendre d’être connecté pour le monter.