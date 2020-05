Vérifier la santé matérielle d’un disque dur

Dans mon quotidien professionnel, je travaille assez souvent avec du matériel reconditionné, le plus souvent en provenance du fournisseur DestokPC. Sur les serveurs, je remplace les disques durs par du matériel acheté neuf, mais il arrive qu’un client souhaite garder les disques déjà présents sur la machine. Dans ce cas, je prends soin de vérifier leur santé matérielle avant d’installer un OS dessus. Pour ce faire, j’utilise les utilitaires smartctl et badblocks . On les trouve généralement sur n’importe quel LiveCD de récupération. Ils sont également présents sur le support d’installation de CentOS en mode secours.

Démarrer CentOS en mode secours

Insérer la clé USB, le CD-Rom ou le DVD d’installation de CentOS et démarrer dessus. Aller dans Troubleshooting > Rescue a CentOS system. Appuyer sur la touche [Tab] pour afficher les options de démarrage. Éventuellement ajouter nomodeset vga=791 pour une console plus lisible. Appuyer sur [Entrée] pour démarrer. Dans l’environnement de secours, choisir l’option Skip to shell (3).

L’environnement de secours utilise un clavier QWERTY américain par défaut. La première chose à faire, c’est de basculer vers un clavier français.

# loadkeys fr

La commande lsblk nous servira à identifier le disque.

# lsblk | grep sda sda 8:0 0 55.9G 0 disk ├─sda1 8:1 0 8M 0 part ├─sda2 8:2 0 500M 0 part /media/sda2 ├─sda3 8:3 0 51.4G 0 part /media/sda3 └─sda4 8:4 0 4G 0 part

Effectuer les tests SMART

La grande majorité des disques durs embarquent le système de surveillance SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Sous Linux, l’outil smartctl permet d’exploiter ces données.

Dans un premier temps, je vérifie si les données SMART sont disponibles.

# smartctl -H -i /dev/sda smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.0-8-amd64] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: TCSUNBOW X3 60GB Serial Number: 2018082400051 Firmware Version: Q1103A0 User Capacity: 60,022,480,896 bytes [60.0 GB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Rotation Rate: Solid State Device Form Factor: 2.5 inches Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: ACS-2 T13/2015-D revision 3 SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s) Local Time is: Wed Feb 20 13:17:06 2019 UTC SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

J’affiche la durée approximative des tests.

# smartctl -c /dev/sda ... Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 10) minutes.

Je lance d’abord le test rapide.

# smartctl -t short /dev/sda

J’attends deux minutes avant d’afficher le résultat du test.

# smartctl -l selftest /dev/sda

Si j’obtiens partout Completed without error , je lance une série de tests plus méticuleux.

# smartctl -t long /dev/sda

Là aussi, je patiente le laps de temps indiqué à l’écran avant d’afficher le résultat.

# smartctl -l selftest /dev/sda

Vérifier la présence de secteurs défectueux

Une fois qu’on a passé la première série de tests SMART, on peut utiliser l’outil badblocks pour vérifier la présence de secteurs défectueux.

On lance une première vérification en lecture seule.

# badblocks -v -s /dev/sda Checking blocks 0 to 58615703 Checking for bad blocks (read-only test): done Pass completed, 0 bad blocks found. (0/0/0 errors)

L’option -v active le mode « bavard ».

active le mode « bavard ». L’option -s affiche une estimation du pourcentage effectué.

On peut éventuellement effectuer plusieurs passes grâce à l’option -p .

# badblocks -v -s -p 2 /dev/sda

Enfin, l’option -w permet d’effectuer des tests en écriture. Attention, cette option est destructive, il ne faut donc surtout pas l’utiliser sur un système en production.

# badblocks -v -w -s -p 2 /dev/sda

