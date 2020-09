Administration Linux par la pratique tome 2 : sortie du livre en version papier

Mon éditeur Eyrolles vient de m’envoyer un gros carton avec les exemplaires d’auteur du deuxième tome de mon ouvrage Administration Linux par la pratique. La parution initiale était prévue pour le mois d’avril, mais comme vous l’imaginez bien, la crise sanitaire et les mesures de confinement ont sérieusement perturbé le monde de l’édition et compromis le processus d’impression.

Configurer les services les plus courants

Dans la continuité du premier tome, Les fondamentaux de l’administration système, ce guide pratique et ludique répond à toutes les questions que vous vous posez sur la configuration des services les plus répandus sous Linux : authentification SSH, serveur DHCP, serveur DNS, synchronisation NTP, serveur de bases de données, serveur web, serveur mail, serveur de fichiers, serveur d’annuaire, serveur proxy, etc. Il traite également de plusieurs aspects utiles au quotidien et souvent négligés comme le peaufinage de votre environnement de travail ou l’installation de Linux sur du matériel spécifique comme les routerboards ou les serveurs dédiés dans les datacenters. Vous apprenez à héberger les applications web les plus populaires comme WordPress, Dolibarr, OwnCloud et Roundcube. Sans oublier les réflexes indispensables à adopter face à un serveur qui ne répond plus.

Chaque chapitre est organisé sous forme d’atelier pratique. Conçu étape par étape, ce livre suit une progression pédagogique cohérente, en détaillant tout ce qu’il faut savoir pour configurer un serveur Linux immédiatement utilisable en production.

Un focus sur la sécurité des serveurs

La sécurité des configurations occupe une place centrale dès les premiers chapitres : configuration du pare-feu, protection contre les attaques en force brute, utilisation de SELinux (Security Enhanced Linux) en mode renforcé, audits de sécurité, lutte contre le spam, etc.

À qui s’adresse cet ouvrage ?

Aux administrateurs de serveurs qui souhaitent maîtriser leurs systèmes Linux au quotidien.

Aux adeptes de Linux désireux d’approfondir leurs connaissances.

Aux professionnels qui préparent la certification RHCSA ou RHCE.

Extraits

Où trouver le livre ?